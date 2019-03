In Weiz eröffnete gestern ein neues Tattoo-Studio, das Good Soul.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Adamer öffnet die Pforten seines Studios für alle Tattoofreunde. © Petra Schwarz

Der gebürtige Weizer Robert Adamer lud am Freitag zur Eröffnung seines Tattoo-Studios Good Soul ein, welches in Zukunft von Montag bis Freitag in der Marburger Straße für alle geöffnet sein wird, die sich nach etwas sehnen, das unter die Haut geht.