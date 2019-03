In Weiz eröffnete gestern ein neues Tattoo Studio, das Good Soul.

Robert Adamer öffnet die Pforten seines Studios für alle Tattoofreunde. © Petra Schwarz

Der gebürtige Weizer, Robert Adamer, lud gestern zur Eröffnung seines Tattoo Studios Good Soul ein, welches in Zukunft von Montag bis Freitag in der Marburgerstraße für alle geöffnet sein wird, die sich nach etwas sehnen, das unter die Haut geht. Der bereits seit fünf Jahren tätige Tätowierer berichtete bereits davon, dass das Angebot sehr gut angenommen werde und bereits einige Termine für die Zukunft anstehen. Die Eröffnung diene zum Anschauen des Studios, zum Tratschen und gemütlichen Beisammensein, so Adamer. Diese war auch ein voller Erfolg, denn der Andrang, der das Studio mit seinen Wandgraffitis und den edlen antiken Möbeln bestaunen wollte, war groß und die Stimmung durchwegs gut. Anschließend ging es noch zur After-Opening Party ins Irish Pub.