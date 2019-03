Facebook

Andreas Schlemmer (Wirtschaftskammer), Günther Reitbauer (AMS Weiz), Gottfried Walter (AMS Gleisdorf) © AMS (2), KK

Die Stimmung in der regionalen Wirtschaft ist gut, sind sich Günther Reitbauer (Leiter des Arbeitsmarktservice Weiz), Gottfried Walter (Arbeitsmarktservice Gleisdorf) und Andreas Schlemmer (Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Weiz) einig.

„Über alle Branchen hinweg hatten wir 2018 Hochkonjunktur. Vom Umsatz her war es ein richtiges Boom-Jahr, was die Erträge betrifft allerdings leider nicht“, informiert Schlemmer. Was sich natürlich auch auf Investitionen niederschlägt. „Man könnte aber auch sagen, dass der Wettbewerb funktioniert“, hält Schlemmer fest.

