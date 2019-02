Facebook

Lebt seit fast 30 Jahren in den Rolling Hills of East Styria: Chuck LeMonds © SCHARLER

I’m a stranger here / And so far away from home / Nothing went the way that I / Was hoping it would go“ – so beginnt der Song „Woes of an Immigrant“ auf dem neuen – elften – Album von Chuck LeMonds, „Ghost in the Wishing Well“. Seit fast 30 Jahren lebt der Musiker aus St. Louis, Missouri, „in the Rolling Hills of East Styria“. Obige „Klage eines Einwanderers“ trifft auf ihn persönlich nicht zu. Der Amerikaner ist längst kein heimatloser Fremder mehr, in Ungerdorf bei Gleisdorf, wo er mit seiner Familie lebt, fühlt er sich zu Hause.