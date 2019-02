Facebook

Der 61-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen © Gernot Eder

Bei einem Forstunfall in Rohrbach am Kulm (Bezirk Weiz) wurde ein 61-Jähriger am Samstagmorgen schwer verletzt. Der Mann war gegen 8 Uhr in einem Waldstück mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt und wollte einen Baum mit einem Seil sichern, um zu gewährleisten, dass er nach dem Fällen in die gewünschte Richtung fällt. Dazu lehnte er laut Polizei eine Leiter gegen den Stamm und stieg nach oben.