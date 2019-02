Eisdisco in Weiz

Die Veranstalter hätten mit weniger Andrang gerechnet © Petra Schwarz

Wummernde Bässe, Discomusik und eine kühle Brise aus dem Inneren der Eishalle in Weiz kündigen bereits beim Betreten die Eisdisco an, die im Inneren schon in vollem Gange ist. Kommt man aber erst zur Eisfläche, nimmt man auch die über die spiegelglatte Eisfläche gleitenden Schlittschuhe war, die paarweise über das Eis sausen und es mit ihren metallischen Kurven aufrauen und ihre Spuren hinterlassen.