Der Umzug ist der Höhepunkt der Faschingssaison in der Stadt Weiz © Peter Sembacher

Kinderfasching

In der Volksschule Flöcking (Ludersdorf-Wilfersdorf) findet am 1. März ab 15 Uhr ein Kinderfaschingsfest statt. Der Passailer Kindermaskenball steigt am 2. März ab 14 Uhr im Pfarrhof. Beim Gasthof Wiesenhofer in Miesenbach steigt am 2. März der Faschings-Kindersamstag – Vormittag: verkleidet Ski fahren, Nachmittag: Kinderparty. Um 13.30 Uhr startet am 3. März in der Sport- und Kulturhalle Sinabelkirchen der Kindermaskenball. Beim Gasthaus Stixpeter in Floing ist am 3. März ab 14 Uhr eine Kinderfaschingsparty. Kindermaskenball in Unterfladnitz (St. Ruprecht/Raab) und Kindermaskenball Ratten, jeweils am 3. März ab 14 Uhr. Gleisdorf bietet einiges für Kinder: „Manege frei“ heißt es am 1. März ab 14 Uhr für alle ab vier Jahren bei der Faschingsparty im Haus der Musik; am 3. März Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Urscha (ab 14 Uhr); am 5. März von 14 bis 17 Uhr Kinderfasching im Forum Kloster. In St. Margarethen/R. steigt am 3. März ab 14 Uhr der Familienfasching. In Fischbach ist am 5. März ab 14 Uhr beim Gasthof Mosbacher (Falkenstein) ein Kindermaskenball. Ebenfalls am 5. März startet um 14 Uhr der Ilztaler Fasching (Ilztalhütte) sowie in Albersdorf-Prebuch der Kinderfasching (Apfelschlössl).