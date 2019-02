Die unbekannte Frau hatte angegeben, Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Später stellte ein Hausbewohner fest, dass mehrere hundert Euro aus seiner Wohnung gestohlen worden waren.

© APA/Barbara Gindl

Nach einer unbekannten Täterin fahndet derzeit die Polizei: Die Frau war Freitagnachmittag in einem Wohnheim in Fladnitz an der Teichalm unterwegs und gab an, Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln. Später stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei der Unbekannten um eine Diebin handelt.

Die Frau hatte kurz nach Mittag an den einzelnen Eingangstüren des Senioren Wohnhauses geläutet und vorgegeben, für Kinder in Not Geld zu sammeln. Dabei dürfte sie auch zu einer Wohnung gelangt sein, bei der die Wohnungstür unversperrt, der Bewohner jedoch nicht anwesend war. Nach der Rückkehr in seine Wohnung bemerkte dieser jedoch das Fehlen von mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Täterin war zu diesem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung verschwunden.

Personsbeschreibung der Unbekannten:

20 bis 30 Jahre alt, 150 bis 160 cm groß, schlank, osteuropäisches bzw. auch leicht asiatisches Aussehen, bekleidet mit weißer Bluse und dunklem Pullover.

Zweckdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle.