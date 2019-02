Mit dem MAN-Servicebetrieb zieht es einen weiteren Betrieb nach Sinabelkirchen. Auch in Zukunft will Bürgermeister Pfeifer weitere Unternehmen in die Gemeinde holen.

Im Gewerbepark entsteht der neue MAN-Servicebetrieb. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. © Matthias Janisch

Bürgermeister Emanuel Pfeifer ging vor den letzten Gemeinderatswahlen mit einem großen Wahlversprechen an die Öffentlichkeit. Er wolle mehr Betriebe in die oststeirische Gemeinde bringen und damit Arbeitsplätze schaffen. Dies sei ihm in den letzten Jahren auch gelungen, sagt Pfeifer. „Seit 2015 haben wir 400 Arbeitsplätze mehr in der Gemeinde und sind weiter bemüht, Betriebe an Land zu ziehen.“