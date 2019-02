Kleine Zeitung +

Österreich-Ranking Die beliebtesten Hofer-Filialen liegen in der Steiermark

Die Kunden haben gewählt: Die Filiale in Köflach ist die beliebteste Hofer-Filiale in Österreich, die Zweigstelle in Bärnbach liegt auf Platz drei. Im Steiermark-Ranking liegen die beiden Filialen an der Spitze, Thannhausen bei Weiz liegt auf Platz drei.