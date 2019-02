Facebook

Neben anderen Automaten steht am Gleisdorfer Busbahnhof auch ein "Hanfshop" © Hanfshop24

Seit einem halben Jahr steht beim Gleisdorfer Busbahnhof einer. Seit vier Monaten findet man ihn in Greith bei Weiz (Treibstoffparadies Kohlhammer), seit drei Monaten in St. Margarethen/ Raab (Tankstelle Avanti). Anfang nächster Woche wird einer bei der M3 Tankstelle in Anger aufgestellt. Die Rede ist vom „Hanfshop“, einem Automaten für diverse Hanfprodukte (Öle, Liquid für E-Zigaretten, Kekse, Tees).

