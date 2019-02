Zu einem Auffahrunfall beim Abbiegen kam es auf der B72 in Peesen (Thannhausen). Eine Person wurde leicht verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehrleute verbrachten beide Unfallfahrzeuge zu einem nahen Parkplatz © FF Landscha

Zu einem Auffahrunfall im Berufsverkehr kam es am Freitagnachmittag in Peesen (Gemeinde Thannhausen). Der Lenker eines Kleintransporters, der auf der B72 in Fahrtrichtung Anger unterwegs war, fuhr vor 16 Uhr einem Pkw, der links nach Peesen abbiegen wollte, hinten auf.