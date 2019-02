Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Marktplatz von Passail soll neues Leben eingehaucht werden © Gemeinde Passail

Mehr als 400 Teilnehmer haben in Passail seit Sommer 2017 gemeinsam mit dem Gemeinderat und Bürgermeisterin Eva Karrer an einem neuen Leitbild gearbeitet. Vor Kurzem wurde es präsentiert. „Der Grund für diese Aktion war ursprünglich ganz einfach. Wir hatten noch kein Leitbild und so haben wir die Chance gleich genutzt“, sagt die Bürgermeisterin. Zu diesem Zweck gab es mehrere Informationsveranstaltungen für Vertreter verschiedener Organisationen und Bürgerversammlungen. „Nach langer Arbeit wurden so Veranstaltungen, Maßnahmen und Umsetzungsvorschläge erarbeitet.“