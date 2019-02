Facebook

Die strahlenden Sieger des Rennens © KK

354 Starter aus 43 Vereinen der gesamten Steiermark nahmen bei den steirischen Kinderrennen des Skibezirks VIII, Almenland, am Aibllift auf der Teichalm teil. Gefahren wurde ein Slalom und ein Riesenslalom.

Trotz Nebel, Regen und Plusgraden gelang es dem Veranstalterteam eine weltcuptaugliche Piste zu zaubern. Der für Nachmittag geplante Slalom mit 175 Startern wurde allerdings wetterbedingt bereits am Vormittag ausgetragen. Am Nachmittag stand der Riesentorlauf am Programm.

179 Kinder fuhren auf der „Aibl-Wiesn“ einen anspruchsvollen Lauf und konnten ihr Können vor den Augen von Ex-Skistar Renate Götschl unter Beweis stellen.