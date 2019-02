Kleine Zeitung +

Leserbrief Frühere Laßnitzthaler Bürgermeister zum geplanten EMX-Park

Werner Schütz, Bürgermeister außer Dienst von Laßnitzthal, äußert sich in einem Leserbrief zum geplanten Elektromotocross-Park-Projekt in einem Waldstück in Laßnitzthal.