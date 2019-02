Zum ersten Mal findet in Gleisdorf ein kreativer Wettbewerb zur Gestaltung neuer Postkarten statt. Den Gewinnern winken dabei tolle Preise.

Postkarten-Wettbewerb in Gleisdorf

Bis zum 25. März kann man seine Postkarte gestalten © (c) Reinhart Nunner

Die Stadt Gleisdorf ruft im Rahmen eines Wettbewerbs zum Gestalten neuer Gleisdorf-Postkarten aus. Unter dem Motto "im Herzen der Sonne" sollen kreative und einfallsreiche Werke von Bürgern entstehen. Fotos und Malereien sind ebenso erlaubt wie Zeichnungen. "Das Motto sollte man schon treffen. Es muss aber nicht immer eine Sonne über einem Kirchturm sein, auch Abstraktes gefällt uns", erzählt Eva Lassnig von der Stadt Gleisdorf. Die neu entstandenen Postkarten können bis zum 25. März an eva.lassnig@gleisdorf.at gemailt oder in die Fundbox vor dem Servicecenter Gleisdorf eingeworfen werden.