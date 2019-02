Am Sonntag gab der malische Musiker Habib Koité gemeinsam mit der Band Bamada im Forum Kloster sein einziges Steiermark-Konzert. Auch zwei Zuhörer aus dem Publikum durften zum Tanzen auf die Bühne kommen.

Habib Koité in Gleisdorf

Habib Koité © Petra Schwarz

Habib Koité, der bereits als Weltmusiker gefeiert wird, trat mit der Band Bamada am Sonntag im Forum Kloster in Gleisdorf auf und trug das Publikum auf einer musikalischen Welle durch das Konzert. Der einzigartige Klang seiner Musik, den die Verschmelzung von musikalischen Wurzeln aus Mali und Nuancen aus Pop, Rock, Blues, Soul und Flamenco prägt, ließ das Publikum nicht nur mitwippen, mitsingen - sofern dies möglich war - sondern auch am Rand mittanzten.