Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Staatsmeister aus Passail © kk

Das war eine Schau! Die steirischen Damen liefen bei der Staatsmeisterschaft in Weiz zur absoluten Hochform auf und nahmen das Podium in Beschlag. Gold ging an die Mannschaft von Union Passail: Sabine Auer, Silvia Gutmann-Wild, Ingrid Klammler, Viktoria Schlapfer und Berta Unger sicherten sich mit einem klaren 23:5 im Endspiel über Askö Weiz Nord den Titel. Platz drei ging nach einem 25:3 im kleinen Finale über Bregenz an Union Vornholz.