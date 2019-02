Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 800 Projekte wurden eingereicht: Hier sind die Preisträger. © AWA

Auch heuer gingen wieder mehrere Preise beim Austrian Wedding Award an Leute aus dem Bezirk Weiz. Kategoriensieg gab es diesmal zwar keinen, aber die beiden Fotografen Michaela Begsteiger und Josef Schrotter kamen mit ihren Fotos jeweils auf Platz zwei.

Einen dritten Platz in der Kategorie „Floristik – Brautstrauß“ gab es für Blumen Kubat aus Anger. Dort ist man über die Auszeichnung ganz aus dem Häuschen. „Meine zwei Floristinnen, Alexandra Maier und Antonia Flicker haben im Vorjahr beide geheiratet – und sich gegenseitig den Brautstrauß gemacht“, erzählt Hanna Hochegger-Kubat.

Fotografin hatte die Idee

Zufälligerweise fotografierte Michaela Begsteiger auf der Hochzeit von Alexandra Maier. „Sie hat dann gesagt, dass wir den Brautstrauß unbedingt beim Austrian Wedding Award einreichen sollten. Ohne diesen Stupser hätten wir sicher nicht mitgemacht“, so Hochegger-Kubat weiter. Die Fotos vom Brautstrauß wurden eingereicht und kamen ins Finale. Dass man österreichweit sogar den dritten Platz geschafft hat, sei einfach nur fantastisch. „Ich bin so stolz auf mein Team“, freut sich Hochegger-Kubat.

Platz 3 beim Austrian Wedding Award für diesen Brautstrauß Foto © (c) by michaela begsteiger

Aber auch ein weiteres Foto von Michaela Begsteiger begeisterte die international besetzte Jury des Austrian Wedding Award: In der Kategorie „Fotografie – Momentaufnahme“ schaffte sie mit ihrem herzigen Bild den zweiten Platz. „Das ist schon super“, freut sich die Albersdorferin, die im Vorjahr sogar gewonnen hat. „Bei Fotos ist es eben immer auch Geschmackssache. Man weiß nie, ob es der Jury auch gefallen wird“, sagt Begsteiger.

Platz 2 in der Kategorie Momentaufnahme von Michaela Begsteiger Foto © (c) by michaela begsteiger

Welche Bilder der Jury noch gefallen haben sind die von Karl Schrotter aus Gleisdorf, der in der Kategorie „Fotografie – Engagement Shooting“, also Verlobungsfotografie, ebenfalls den zweiten Platz belegte. Im Vorjahr gewann er auch schon einen zweiten Preis.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.