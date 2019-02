In Thannhausen rutschte ein Lenker mit seinem Pkw von einer schneebedeckten Straße und blieb auf einer Böschung hängen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wagen blieb auf der Böschung hängen © FF Landscha

Besonders ergiebig geschneit hat es am Donnerstagabend in der Weizer Gegend nicht gerade - für ein paar Zentimeter Schnee auf der Fahrbahn reichte es trotzdem. Einem Lenker, der gegen 21 Uhr auf einem Schotterweg, der Dörflstraße, in Ponigl (Gemeinde Thannhausen) unterwegs war, wurde die Schneefahrbahn zum Verhängnis.