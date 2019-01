In Hofstätten an der Raab und Naas kam es am Montagvormittag zu Ausrutschern auf Gemeindestraßen. Verletzt wurde niemand.

Nach der Bergung des Pkw durch die Stadtfeuerwehr Weiz konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen © Stadtfeuerwehr Weiz

Am Montagmorgen waren die Straßen im Bezirk Weiz teilweise rutschig. Gegen 8 Uhr kam ein Pkw-Lenker in Pirching (Gemeinde Hofstätten/Raab) in einer Rechtskurve links von einer Gemeindestraße ab und rutschte in den Straßengraben. Dabei blieben der Fahrer und ein mitfahrendes Kind unverletzt. Das beschädigte Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hofstätten an der Raab mit einer Seilwinde geborgen und auf einem sicheren Platz abgestellt.