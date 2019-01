In einem Weizer Grillstand brach ein Feuer aus. Ein Passant begann mit einem Pulverfeuerlöscher zu löschen. Die Stadtfeuerwehr Weiz löschte zu Ende.

Den Grillhendln wurde es am Samstag wohl zu heiß © Stadtfeuerwehr Weiz

Fett- und Ölablagerungen im Bereich des Dunstabzugs waren offenbar daran Schuld, dass es in einem Grillstand in Weiz am Samstagvormittag zu brennen begann. Ein Passant konnte das Feuer mit einem Pulverfeuerlöscher eindämmen, die alarmierte Stadtfeuerwehr Weiz übernahm die weiteren Löscharbeiten. Vorsorglich entfernten die Kameraden auch acht Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich. Verletzt wurde niemand.