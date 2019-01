Die Notschlafstelle „Biwak“ in Weiz bietet seit knapp einem Jahr einen Rückzugsort. Die Gäste sollen so wieder auf die Beine kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Notschlafstellen-Leiterin Margot Oberer und Andreas Raith-Pretterhofer (Obmann Weiz Sozial) im Aufenthaltsraum der Einrichtung © Jonas Pregartner

Im Frühling des vergangenen Jahres öffnete die Notschlafstelle „Biwak“ in Weiz ihre Türen. Seither stehen Menschen in persönlichen und finanziellen Krisen vier Schlafplätze in nach Geschlechtern getrennten Zimmern, ein Gemeinschaftsraum, eine Küche und ein Badezimmer zur Verfügung. Täglich um 18 Uhr öffnet die Notschlafstelle.