Im BG Gleisdorf passierte der Unfall © Herwig Heran

Alle Schutzengel der Welt hatte eine Schülerin bei sich, als gestern Vormittag um 9.15 Uhr am BG/BRG Gleisdorf das Unglück geschah. In einer Pause setzte sich die 14-Jährige auf ein Fensterbrett. „Es war vor einer Englischschularbeit. Ein Lehrer war noch da, der Englischlehrer schon in der Klasse und die Schüler haben die Tische für die Schularbeit umgeräumt“, erzählt Direktor Nikolaus Schweighofer.