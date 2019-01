Facebook

Am Montagvormittag kollidierten auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Urscha (Gemeinde Gleisdorf) in einer leichten Kurve ein Pkw und ein Lkw. Dabei wurde der Pkw in Richtung Bach geschleudert. Die Wagenlenkerin hatte dabei großes Glück: Denn das blieb direkt an der Böschung hängen. Sie konnte das Fahrzeug selbst und unverletzt verlassen.