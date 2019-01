Passail und Birkfeld machen sich für Junge stark. Eine Gemeinde setzt auf Mitsprache, die andere unterstützt in Zeiten des Umbruchs.

In Birkfeld startete im November das Projekt „Wir Mädchen...“. Drei Module gibt es noch © Silke Leitner

Die Bedürfnisse der Jugendlichen sind es, die die Verantwortlichen in Passail und Birkfeld dazu veranlasst haben, konkret etwas für junge Menschen zu tun. Während in Birkfeld noch bis Mitte Februar eine Online-Umfrage läuft, deren Ergebnisse „der Gemeinde helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, wie es heißt, ist es in Passail das Projekt „Wir Mädchen...“, das Jugendliche bei wichtigen Fragestellungen auf dem Weg zum Erwachsenwerden begleiten soll.