Am Dienstagnachmittag krachte es wieder einmal auf der B64 an einer Kreuzung - zwei leicht Verletzte.

Am Dienstag gegen 16 Uhr krachte es wieder einmal auf der B64 bei St. Ruprecht an der Raab. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Weiz wollte von einem Zufahrtsweg in die B64 einbiegen. Dabei dürfte er beim Einbiegen einen herannahenden PKW übersehen haben, heißt es von der Polizei, und es krachte. Beim Zusammenstoß wurden der 20 Jahre alter Lenker des zweiten Fahrzeuges und seine 44 –jährige Mutter, beide aus dem Bezirk Weiz, leicht verletzt und in das LKH Weiz eingeliefert.