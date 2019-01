Regen am Montagmorgen und Glatteis sorgten für zahlreiche Unfälle auf den Straßen im Bezirk Weiz.

Weggeschlittert - Unfall in Kühwiesen © FF Kühwiesen

In großen Teilen des Bezirkes Weiz regnete es am Montag in der Früh. Etliche Feuerwehren hatten gleich mehrere Einsätze, um von der Straße abgekommene Autos zu bergen.