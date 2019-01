Am Donnerstag ist der errechnete Termin, am Mittwoch aber nahm die Rettung eine Hochschwangere schon mit ins Krankenhaus, weil sie bei einem Auffahrunfall beteiligt war.

© Jonas Pregartner

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es auf der B54 in Gamling an der Kreuzung nach Gamlingberg (Stadtgemeinde Gleisdorf) zu einem Unfall. Der Pkw mit einer hochschwangeren Frau wollte abbiegen und bremste daher ab. Der nachfolgende Lenker krachte in der Folge mit seinem Fahrzeug in das Heck des vor ihm befindlichen Wagens.