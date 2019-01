Facebook

Fischbach am Mittwochvormittag: Der Schnee ist nicht wegzubringen © Mario Kummer

Langsam reicht es der Retteneggerin Maria Pusterhofer: Jeden Tag muss sie die Türen freischaufeln, wenn sie in den Stall geht. „30, 40 Zentimeter hat es über Nacht wieder heruntergeschneit“, sagte sie gestern am Vormittag. Ähnlich ist es in Fischbach, das zusätzlich mit den Schneeverwehungen zu kämpfen hat. „Die Straßen außerhalb vom Ort sind durch den Sturm dauernd zugeweht, wir haben riesige Schneemassen“, sagt Mario Kummer von der Gemeinde Fischbach. Wer einkaufen fahren will, sei in Fischbach gut beraten, Ketten aufzulegen.