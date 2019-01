Am Montagvormittag hat auch in der Weizer und Gleisdorfer Gegend Schneefall eingesetzt. Im Norden des Bezirkes Weiz beeinträchtigt der Schnee den Straßenverkehr.

Etwas Schnee bekamen Montagvormittag auch die Weizer © Jonas Pregartner

Während es im Bezirk Weiz am Wochenende, etwa in Markt Hartmannsdorf, trocken blieb, schneite es im Norden. Gut 20 Zentimeter fielen dabei insgesamt am Samstag und Sonntag in Fischbach, am Samstag schneite es auch in Birkfeld kräftig.