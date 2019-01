Facebook

Es war am Samstagabend gegen 18.20 Uhr, als ein 35-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg in Anger (Bezirk Weiz) mit einem Räumfahrzeug kollidierte. Der Autofahrer war laut Polizei auf der Weizer Straße, der LB72, von Weiz kommend in Richtung Birkfeld unterwegs. Dann überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und dürfte dabei ein Räumfahrzeug übersehen haben. An dessen Steuer saß ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Weiz, der zur selben Zeit in entgegengesetzte Richtung fuhr.