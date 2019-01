Facebook

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Räumfahrzeug am Samstagabend verletzt. Gegen 18.20 Uhr fuhr der 35-Jährige laut Polizei auf der Weizer Straße LB72 von Weiz kommend in Richtung Birkfeld. Zur selben Zeit fuhr der 29-Jährige in die entgegengesetzte Richtung. Der 35-Jährige überholte einen unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw und dürfte dabei das entgegenkommende Räumfahrzeug übersehen haben. Bei der Frontalkollision erlitt der Pkw-Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den 35-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Weiz ein.