Schneefall im Bezirk Weiz Weitere Feuerwehreinsätze am Donnerstagabend

Zahlreiche Feuerwehreinsätze gab es am Mittwochnachmittag wegen der winterlichen Straßenverhältnisse. Auch am Donnerstag rückten mehrere Feuerwehren - vor allem am Abend aus.