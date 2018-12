Facebook

Nacht der Musicals im Kunsthaus Weiz © Herwig Heran

Quer durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals entführte im Kunsthaus Weiz die "Nacht der Musicals" am Sonntag Abend im randvollen Frank Stronach Saal. In „Die Nacht der Musicals“ verschmelzen die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden und vielseitigen Bühnenfeuerwerk. Die Zuschauer wurden mit tollen Sound- und Lichteffekten in eine glitzernde und bunte Traumwelt entführt, und konnten an diesem Abend die bewegendsten Szenen der Musicalgeschichte erleben. Aufgeführt wurden die besten Stücke aus dem „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ oder dem „Phantom der Oper“ , wie auch die weltberühmte Hymne „Memories“ aus „Cats“ bis hin zu „Mamma Mia“, „Frozen“, dem “König derLöwen“ oder dem effektvollen Abschluss mit einem Medley aus dem Udo Jürgens Musical „Ich war noch niemals in New York“.