In der Nacht auf Montag setzten Unbekannte einen Reifen eines Klein-Lkws in Brand. Schon am Abend zuvor brannte am selben Grundstück ein Holzstapel.

© APA/Barbara Gindl

Durch einen lauten Knall wurden in der Nacht auf den 31. Dezember Anrainer in der Berggasse in Birkfeld (Bezirk Weiz) aus dem Schlaf gerissen. Ein Reifen eines Klein-Lkws war zerplatzt. Dieser war zuvor durch einen Unbekannten in Brand gesetzt worden. Der sofort alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld gelang es den Brand bald zu löschen. Sie war mit drei Fahrzeugen und 22 Personen im Einsatz. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.