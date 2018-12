All I Am - Tour

Somon Lewis im Kunsthaus Weiz © Herwig Heran

Weiz war die zweite Station von "Simon Lewis & Band" auf seiner „All I Am-Tour“ durch Österreich und Deutschland, bei der er mit seiner warmen, rauchigen Stimme gefühlvolle, poppige mit Folk Einflüssen gemischte Eigenkompositionen das Publikum in seine Klangwelten entführte. Mit „All I Am“ oder sein Trennungslied „Hey Jessy“ standen auch seine Hits auf dem Programm, die bereits über 5000 Mal auf vielen Radiostationen in Europa gespielt werden. Am 11. Dezember präsentierte Simon Lewis, der als bester Songwriter für dem Amadeus Award nominiert wird, sein Debutalbum „Pilot“ im WUK in Wien. Als Vorband spielte „Bärenheld“, der aus Oberösterreich stammende Singersongwriter Josua Palmanshofer, mir gefühlvollen Eigenkompositionen im Folk und Popstil. Im Hauptprogramm wurde Simon Lewis von Nick Koch am Schlagzeug, Thomas Böck am Bass und von Julian Schattovits auf der Gitarre begleitet.