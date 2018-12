Facebook

Das sogenannte "Hofer-Haus" an der Kreuzung Birkfelder/Kapruner-Generator-Straße wurde abgetragen. Hier entsteht ein H&M. ©

Turbulent mit Höhen und Tiefen

Es war der 12. Juni: Ein Unwetter zieht über die Koralm Richtung Steiermark, im Großraum Graz stürmt es, dazu Starkregen. Nicht lange dauert es und die Gewitterfront erreicht den Bezirk Weiz. Hier soll es Gasen am schlimmsten treffen und dieser Ort soll in diesem Jahr später noch einmal von schlimmen Unwettern heimgesucht werden: Im September ist Gasen wieder Katastrophengebiet. 2018 ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Gemeinde von massiven Unwetterschäden betroffen ist.