Herbert Pregartner: „Sind für alles offen © Ulla Patz

Herr Bürgermeister, was halten Sie von der derzeitigen Unterschriftenaktion, die sich gegen die geplante Hochwasserschutzvariante in der kleinen Raabklamm richtet?

HERBERT PREGARTNER: Am 9. Jänner wird es eine gemeinsame Sitzung mit den Bürgermeistern der Raabgemeinden von Passail bis zu uns herunter geben. Vielleicht werden da Alternativen zu diesem Projekt vorgestellt? Wir sind für alles offen.

