Auf der verschneiten Teichalm ist in der Nacht auf den Stefanitag ein Pkw abgestürzt - er kam rund 100 Meter unter der Teichalmstraße zu liegen, drei Feuerwehren mussten das Auto bergen.

© Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg

In der Nacht auf den Stefanitag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Fladnitz, Tulwitz und St. Kathrein am Offenegg per stillem Alarm zu einem Einsatz alarmiert. Ein Pkw war aus unbekannter Ursache auf der L320, der Teichalmstraße, rund 100 Meter weit über eine Böschung abgestürzt.