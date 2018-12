Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wilfried Mittendrein, Klaus Schnalzer, Herbert Schnalzer senior und Herbert Schnalzer junior © Jonas Pregartner

Bereits zum siebenden Mal luden "Schnalzer 3" - Herbert Schnalzer senior, Herbert Schnalzer junior und Klaus Schnalzer - am Vorabend des 24. Dezembers zum Weihnachtskonzert in den Markt Hartmannsdorfer Dorfhof. Im bis zum letzten Platz gefüllten Veranstaltungssaal spielte das Trio sein gewohntes Weihnachtsprogramm. Volkstümliche Eigenkompositionen von Herbert Schnalzer senior und Nummern von Udo Jürgens durften da etwa ebensowenig fehlen wie internationale Weihnachtshits, etwa "Driving home for christmas" von Chris Rea oder Leonhard Cohens berühmtes "Hallelujah".