Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag in Ratten zugetragen: Ein Pkw landete im Bach, der Lenker (37) musste reanimiert werden und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus geflogen, dort starb er allerdings noch am Samstag.

Foto vom Einsatzort: Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 war im Einsatz © FF Falkenstein

Rettung, drei Feuerwehren und Polizei wurden Samstagfrüh kurz nach 8 Uhr zu einem Einsatz auf die B72, die Weizer Straße, alarmiert: Auf Höhe des Gasthaus Mosbacher war ein Unfall passiert. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz ist mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug landete auf dem Dach in der Feistritz. Zeugen hatten das Auto in der Feistritz bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Freiwiligen Feuerwehren Ratten und Falkenstein mussten das Fahrzeug umdrehen und konnten den Lenker bergen, der an Ort und Stelle reanimiert wurde. Der in Oberwart stationierte ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 16 flog den Mann ins LKH Graz. Wie am Sonntag bekannt wurde, verstarb er jedoch noch am Samstag in der Klinik. Der 37-Jährige hinterlässt eine Lebensgefährtin sowie zwei Kinder im Volksschulalter.