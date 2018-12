Kleine Zeitung +

Mit Hubschrauber geborgen Pkw fuhr in Bach - Lenker in kritischem Zustand

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den Morgenstunden am Samstag in Ratten zugetragen: Ein Pkw landete im Bach, der Lenker musste reanimiert werden und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus geflogen.