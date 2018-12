Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das adaptierte Schokochristkind © KK

"Mir ist schon klar, ich kämpfe hier mit einem Produkt gegen das Riesensortiment multinationaler Großkonzerne" - Illusionen macht sich der oststeirische Unternehmer Wolfgang Mitterbäck keine. Mit seiner saisonalen Süßigkeit, dem Schokochristkind, ersonnen als Pendant zum omnipräsenten Weihnachtsmann, ist er heuer das zweite Jahr im Handel vertreten. Mit etwas adaptiertem Design ist die bei der Confiserie Heindl gefertigte, mit Fairtrade-Siegel ausgestattete Weihnachtsnascherei wieder in allen 500 Hofer-Filialen gelistet. Für das nächste Jahr würden bereits Gespräche mit verschiedenen Handelsunternehmen geführt werden, eine Erweiterung sei sowohl hinsichtlich des Sortiments (verschiedene Größen, Weihnachtsgeschenke für Firmen) als auch geografisch (Bayern) ein Thema, so Mitterbäck, der aber auch einräumt, „dass es als Einzelkämpfer in diesem Markt der Giganten nicht einfach ist“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.