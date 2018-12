Facebook

Beim Garagenbrand wurde auch das Auto zerstört © FF Birkfeld

Ein oststeirischer Familienvater brachte seine Frau und seine Kinder noch in Sicherheit und versuchte mit dem Feuerlöscher zu retten, was zu retten war - dennoch entstand bei einem Brand in der Garage der Familie in Gasen Dienstagabend ein großer Sachschaden.