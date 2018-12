Facebook

Die Zugmaschine blieb im Straßengraben hängen. © FF Hofstätten/Raab

Ein Lenker eines Sattelzuges bog am Dienstagvormittag in Hofstätten an der Raab von der alten B68 in eine Gemeindestraße, die vom Ort Hofstätten nach Wetzawinkel führt ein. Als er merkte, dass die für Lkw gesperrte Straße zu schmal für sein Fahrzeug ist, versuchte er, durch reversieren wieder auf die frühere Bundesstraße zu gelangen.