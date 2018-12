Gemeinderat''Refugium'' Gleisdorf bekommt vierte Sauna

Facebook

Gleich vier Saunen wird es in der nächsten Saison im Refugium Gleisdorf geben (Sujet) © Damirkol - Fotolia

Wie auch schon in der Novembersitzung fällten die Gleisdorfer Mandataren in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres alle Beschlüsse einstimmig. Tanja Kortus (SPÖ), die beruflich in der Gemeinde Weiz tätig ist, legte ihr Gemeinderatsmandat nieder – aus persönlichen Gründen, wie SPÖ-Ortsparteichef und Vizebürgermeister Reinhard Hofer erklärt. Ein Nachfolger werde in der nächsten Sitzung präsentiert, so Hofer – der Kandidat brauche noch Bedenkzeit.

