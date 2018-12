Sie überzeugt durch Stimme, Auftreten und Outfit: Jessica Schaffler sang sich im Finale von "The Voice of Germany" auf den dritten Platz. Der Sieg geht an den 24-jährigen Samuel Rösch.

Jessica Schaffler im Duett mit Tom Odell. © Instagram/tom.odellcl

Rund 6000 Musiker hatten sich beworben, vier schafften den weiten Weg durch Blind Audition, Battle, Sing Off und Halbfinale bis ins Finale von "The Voice of Germany" 2018. Die Castingshow hatte heuer einen besonders ausgeprägten österreichischen Bezug: 15 Kandidaten kamen in die Sendung, zehn in die Battles. Im Finale war dann nur noch eine übrig: Die 17-jährige Oststeirerin Jessica Schaffler sang am Sonntagabend gegen drei junge Männer an.

