Als einzige weibliche neben drei männlichen Kandidaten sing die junge Oststeirerin Jessica Schaffler heute Sonntag im Finale von "The Voice of Germany 2018" (20.15 Uhr, Sat.1). Wer gewinnt, bestimmt das Publikum.

Sie fällt nicht nur mit ihren außergewöhnlichen Looks auf: Jessica Schaffler haute in der Show alle mit ihrer starken Stimme um © Sat.1/André Kowalski

"Man kann von ihr jedes Mal Gänsehaut erwarten“, kommt Mark Forster bei "The Voice of Germany" aus dem Schwärmen über seine „Musterschülerin“ nicht heraus: Für ihn hat sie „etwas, was nur ganz wenige haben: Dieses ganz Zarte, Zerbrechliche – aber auch die Kraft einer großen Popsängerin.“ Für den deutschen Popstar hat sie „eine der stärksten Stimmen hier. Vor allem, wenn sie die großen Balladen singt, lässt das niemanden unberührt.“

