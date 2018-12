Interview"Früher gaben sie Dias und Fotos weiter, heute sind es Videos"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fritz Grundnig, Landespolizeidirektion © Ballguide

Ist die Weitergabe von Bildern und Videos, in denen man sich selbst bei sexuellen Handlungen aufnimmt, unter Schülern im Zunehmen?

FRITZ GRUNDNIG: Dass dies gemacht wird, ist nicht neu, aber vor 30 Jahren haben die Schüler eben Dias und Bilder weitergegeben. Heute sind es Videos und Fotos am Handy. Das Sexting, also die pornografische Darstellung Minderjähriger in Bild oder Video, das nimmt auch in der Steiermark zu.



Von welcher Größenordnung reden wir hier?

GRUNDNIG: 2016 kamen 84 Fälle zur Anzeige, 2017 waren es 103 Fälle. Natürlich gehen wir davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist. Aber wir haben mit fast 85 Prozent eine sehr hohe Aufklärungsqoute – das legt nahe, dass es fast immer eine Täter-Opfer-Beziehung gibt.



Was können und sollten Eltern Ihrer Erfahrung nach tun?

GRUNDNIG: Man muss den Jugendlichen bewusst werden, dass man, ist das Bild einmal verschickt, keinen Einfluss mehr darüber hat, was damit passiert. In Schulen kann das zu Mobbing führen und in der Folge auch zu psychischen Problemen bei den Jugendlichen. Mein Tipp an die Eltern: Reden Sie mit ihren Kindern offen über dieses Thema.